В Германии из-за беспорядков в Хемнице отменен футбольный матч

Футбольное противостояние между "Динамо" из Дрездена и "Гамбургом" во второй Бундеслиге было перенесено на неизвестный срок из-за беспорядков, учиненных в Хемнице, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема заключается в очевидной нехватке полицейских на субботний матч. Дело в том, что власти земли Саксония приняли решение отправить большую часть полицейских из своего региона на помощь в Хемницы. 1 сентября там ожидаются несколько крупных демонстраций, суммарное количество участников которых, скорее всего, превысит несколько тысяч человек. Организаторами движения являются националисты, протестующие против миграционной политики властей Германии.

Поводом для таких масштабных мероприятий стал инцидент произошедший в ночь на 26 августа, когда двое граждан Ирака и Сирии нанесли глубокие ножевые ранения местному жителю. Пострадавший скончался, в результате чего жители Хемницы на следующее утро вышли на улицы с неорганизованным протестом. Протест перерос в беспорядки, а общее количество недовольных в конечном итоге варьировалось от 8 до 9 тысяч.

"По указанию МВД земли Саксония лига отменила матч. Причиной стало распоряжение министерства, согласно которому в свете демонстраций в Хемнице для обеспечения порядка на игре не хватит предусмотренных для этого полицейских сил", - сообщается на официальном сайте Бундеслиги.