США подготовили предварительный список целей в Сирии для воздушных ударов

Эксперты разведки и Вооруженных сил США подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые будут подвергнуты ударам с воздуха в случае, если такое решение примет президент Дональд Трамп. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на должностных лиц Соединенных Штатов американская телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, глава государства пока не принял решение нанести воздушные удары по территории Сирии. Тем не менее, сообщает CNN, ВС США "могут очень быстро отреагировать", если Дамаск применит химическое оружие, прежде всего при военной операции правительственных войск в провинции Идлиб.

Как сообщали ранее в российском военном ведомстве, в провинции Идлиб при активном участии британских спецслужб боевиками готовится инсценировка применения правительственными силам химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии, отмечали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, провокацию готовит группировка "Хайат Тахрир аш-Шам". Для этого в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками были доставлены восемь емкостей с хлором, которые затем были вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура. Также в район Джиср Эш-Шугура прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива". По информации Минобороны, на данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении НПО "Белые каски".