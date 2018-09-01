Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов
Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов до тех пор, пока не будет проведен пересмотр контрактов, заключенных за последние несколько лет. Об этом в пятницу заявил избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Они [аукционы] в настоящий момент приостановлены до пересмотра уже заключенных контрактов", - приводит агентство его слова. Как пишет Reuters, на данный момент Мексика заключила с зарубежными и частными компаниями более ста контрактов на разведку и добычу нефтегазовых месторождений.
Энергетическая реформа, одобренная властями Мексики в декабре 2013 года, впервые с конца 1930-х дала право частным и иностранным компаниям участвовать в освоении месторождений углеводородов в стране. Было решено стимулировать развитие нефтяной промышленности, имеющей стратегическое значение для национальной экономики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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