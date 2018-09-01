Президент США Дональд Трамп намерен принять в ноябре участие во встрече Группы двадцати в Аргентине, но пропустит предстоящий в том же месяце Восточноазиатский саммит в Сингапуре и встречу в верхах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она подтвердила, что американский лидер, как уже сообщалось ранее, 11 ноября нанесет визит в Париж. "Позднее в ноябре президент Трамп примет участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) <...> Кроме того, президент попросил вице-президента [Майкла Пенса] поехать в ноябре в Сингапур, чтобы принять участие в саммите США - АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите, а затем - в Папуа - Новую Гвинею для встреч по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - отметил Белый дом.



