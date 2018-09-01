Трамп примет участие в саммите G20
Президент США Дональд Трамп намерен принять в ноябре участие во встрече Группы двадцати в Аргентине, но пропустит предстоящий в том же месяце Восточноазиатский саммит в Сингапуре и встречу в верхах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Она подтвердила, что американский лидер, как уже сообщалось ранее, 11 ноября нанесет визит в Париж. "Позднее в ноябре президент Трамп примет участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе (Аргентина) <...> Кроме того, президент попросил вице-президента [Майкла Пенса] поехать в ноябре в Сингапур, чтобы принять участие в саммите США - АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите, а затем - в Папуа - Новую Гвинею для встреч по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - отметил Белый дом.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В США полиция застрелила звезду сериала
Суперзвезде каталонской «Барселоны» грозит полгода тюрьмы
Президент УЕФА поддержал идею Англии подать заявку на проведение ЧМ-2030
Суперзвезде каталонской «Барселоны» грозит полгода тюрьмы
Содом и умора Пашиняна: Сорос и геи-христиане в одной куче
Усейн Болт провел первый матч за "Сентрал Кост Маринерс"
В аэропорту Шереметьево перестанут объявлять опаздывающих по фамилии
Ford из-за пошлин не будет импортировать Focus из Китая в США
Ирак не пропустил в свое воздушное пространство российский самолет
Назван очередной вариант апокалипсиса
Yol qəzası olub, yaralılar var
-
31 Авг. 12:24 9 679
-
31 Авг. 10:45 9 353
-
31 Авг. 13:56 8 490
-
31 Авг. 16:32 4 683
-
31 Авг. 05:29 3 408