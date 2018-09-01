В России после посадки загорелся пассажирский Boeing

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Day.Az.

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к настоящему моменту пожар на борту лайнера потушен, носовая часть воздушного судна получила повреждения.

Представитель экстренных служб уточнил, что четверо из шести пострадавших госпитализированы, их состояние уточняется.

Это второй подобный инцидент за последние десять дней. Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкиртостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.