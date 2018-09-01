В России предложили запретить продажу кофе в школах

Запрет продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, введенный в Южной Корее, является правильной мерой, такой опыт могла бы перенять и Россия, считает бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что южнокорейские власти водят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, обновленный "Специальный закон о безопасной диете для детей" вступает в силу с 14 сентября.

"Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране", - сказал Онищенко РИА Новости.

Он пояснил, что кофеин, по сути, является наркотиком, так как вызывает привыкание. При этом он содержится в энергетических напитках, запрет на продажу которых есть и в России.

Депутат также обратил внимание на особенность детской психики.

"Если он (ребенок - ред.) не видит, он не интересуется. Как только он увидел - все, надо попробовать", - добавил Онищенко.

По его словам, нужно сделать все, чтобы максимально исключить возможность доступа детей к тому, что может перерасти в пагубную привычку.