В Калифорнии попал в аварию беспилотный автомобиль Apple

Слухи и публикации о том, что производитель смартфонов iPhone компания Apple активно тестирует беспилотные автомобили, документально подтвердились в пятницу, когда стало известно, что одна из этих машин попала в аварию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать четвертого августа в 14:58 автомобиль Apple в автономном режиме получил удар сзади, когда готовился к перестроению на автостраду", - говорится в сообщении автомобильного управления Калифорнии, опубликованном на сайте ведомства.

Автомобиль Apple двигался со скоростью менее 1,5 км/ч на съезде на автостраду, ожидая возможности для безопасного перестроения. В это время сзади в него врезался Nissan Leaf, который двигалась со скоростью около 25 километров в час. "Обе машины были повреждены, о телесных повреждениях ни одна из сторон не сообщала", - говорится в сообщении на сайте.

Как правило, в подобных ДТП почти всегда виновным признают водителя задней машины, поскольку он не поддерживал дистанцию, необходимую для безопасного торможения.

Это первый случай, когда автономный автомобиль Apple попал в аварию, хотя испытания на дорогах, по слухам, идут с начала 2017 года. Предполагается, что сейчас Apple располагает парком из 60 беспилотных автомобилей.