Трамп отказался ехать на саммиты АСЕАН и АТЭС
1 сентября 2018 07:36 251
Президент США Дональд Трамп не посетит саммиты АСЕАН и АТЭС в Сингапуре и Папуа--Новой Гвинее, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Штаты на встречах представит вице-президент Майк Пенс.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Пенс "подчеркнет видение США свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанное на уважении суверенитета и верховенстве закона, а также принципах свободной и справедливой торговли".
Также сообщается, что Трамп в это время нанесет визит в Ирландию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
31 Авг. 12:24 11 000
-
31 Авг. 13:56 10 276
-
31 Авг. 10:45 9 833
-
31 Авг. 16:32 4 809
-
31 Авг. 12:52 3 404