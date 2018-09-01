Трамп отказался ехать на саммиты АСЕАН и АТЭС

Президент США Дональд Трамп не посетит саммиты АСЕАН и АТЭС в Сингапуре и Папуа--Новой Гвинее, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Штаты на встречах представит вице-президент Майк Пенс.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Пенс "подчеркнет видение США свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанное на уважении суверенитета и верховенстве закона, а также принципах свободной и справедливой торговли".

Также сообщается, что Трамп в это время нанесет визит в Ирландию.