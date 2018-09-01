США отменили помощь Палестине в размере $300 млн
1 сентября 2018 06:46 167
США прекратили помощь агентству ООН, которое оказывает помощь палестинским беженцам, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что речь идет о $300 млн. помощи.
В сообщении Госдепа говорится, что Штаты "больше не будут финансировать эту неисправимо ошибочную операцию".
Как отмечает агентство, вложения США составляли до 30% бюджета агентства ООН, которое занимается помощью беженцам на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, а также в Сирии и Ливане.
Ранее сообщалось, что США передумали выделять Палестине $200 млн. финансовой помощи из-за действий группировки ХАМАС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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