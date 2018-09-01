США отменили помощь Палестине в размере $300 млн

1 сентября 2018 06:46

США прекратили помощь агентству ООН, которое оказывает помощь палестинским беженцам, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что речь идет о $300 млн. помощи.

В сообщении Госдепа говорится, что Штаты "больше не будут финансировать эту неисправимо ошибочную операцию".

Как отмечает агентство, вложения США составляли до 30% бюджета агентства ООН, которое занимается помощью беженцам на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, а также в Сирии и Ливане.

Ранее сообщалось, что США передумали выделять Палестине $200 млн. финансовой помощи из-за действий группировки ХАМАС.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az