Найдены сокровища цивилизации майя: невероятные фото

Мексиканские ученые нашли уникальную гипсовую маску, которая, вероятно, принадлежала правителю древних майя Пакалю Великому, жившему в 603-683 годах нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Артефакт нашли в руинах дворцового комплекса города Паленке, который был политическим и культурным центром цивилизации майя и находился на территории современного мексиканского штата Чьяпас. Маска хранилась в здании, обозначенном археологами как "Дом Е", где Пакал, как считается, был возведен на престол. Кроме маски, ученые нашли фрагменты алебастра и керамики, жемчуг, жадеит, перламутр и другие драгоценные камни, а также кости рыб и черепах.

Открытие было сделано во время изучения дренажной системы дворцового комплекса. Оказалось, что майя направляли воду в "Дом Е", где археологи нашли резервуар для пруда и остатки скамеек вокруг. Исследователи полагают, что маска использовалась как архитектурное украшение и изображает уже постаревшего короля.