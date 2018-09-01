В Сети появились кадры пожара после неудачной посадки самолета в Сочи - ВИДЕО

В Сети опубликовано видео пожара, начавшегося после того, как пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва - Сочи, после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



По словам источника "Интерфакса", лайнер смог сесть только со второй попытки. На борту находились 166 пассажиров и членов экипажа. При посадке самолет зацепился крылом и выкатился за пределы полосы, после чего ударился о левый бруствер и лишился левого крыла.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, при посадке пострадали четыре человека, они отказались от госпитализации. В настоящий момент все пассажиры и экипаж эвакуирован, пожар ликвидировали в 05:30 по бакинскому времени. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку инцидента, передает ТАСС.

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