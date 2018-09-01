Названы причины возгорания пассажирского самолета в Сочи

В авиакомпании "ЮТэйр" рассказали о причинах возгорания пассажирского Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, на борту которого во время перелета из Москвы в Сочи находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

В авиакомпании сообщили, что самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следовавший рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и стойки шасси, загорелся левый двигатель, передает ТАСС.

Судя по представленному пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю видео с места происшествия, в результате пожара сгорело левое крыло самолета. Также лайнер пробил ограждение летного поля. Повреждена носовая часть судна.

По данным МЧС, выкатившись за пределы ВПП, самолет повредил крыло об ограждение, после чего загорелся.

Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося.

Напомним, в субботу утром после посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing. В ходе инцидента погиб сотрудник аэропорта, еще несколько человек пострадали.