В США задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах
1 сентября 2018 09:50 192
ФБР задержало пятерых человек в штате Нью-Мексико, которые тренировали детей для стрельбы по людям, в том числе, возможно, в школах.
Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во дворе подозреваемых заметили 11 одетых в лохмотья детей, предположительно детей самих подозреваемых. Также на территории участка нашли тело трехлетнего мальчика, который, скорее всего, тоже является сыном одного из задержанных.
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