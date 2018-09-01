В Германии на НПЗ произошел взрыв - ВИДЕО

1 сентября 2018 11:26

В Германии на нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Вспыхнувшее производство расположено в городе Вохбурге вблизи Ингольштадта. Огонь разгорелся в производственном помещении завода после мощного взрыва, сообщает Bild.

Пожарные подразделения прибыли к месту ЧП в 5.30 утра. В социальных сетях очевидцы распространяют видео и фото происшествия. Эксперты на месте пытаются определить причины взрыва. О погибших и пострадавших не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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В Германии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

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