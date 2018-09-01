Ужасное ДТП в Индии: есть погибшие, десятки пострадавших
1 сентября 2018 11:58 170
Семь человек погибли и еще 50 пострадали в субботу, когда частный автобус столкнулся с фурой и другим автобусом в городе Салем в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, частный автобус направлялся из Салема в город Дхармапури, когда столкнулся с фурой, а затем врезался в другой автобус. Раненые были незамедлительно доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось о другом крупном ДТП в Индии: школьный автобус перевернулся в индийском штате Раджастхан, по меньшей мере, 28 детей пострадали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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