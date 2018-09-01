Евросоюз выделил Грузии 45 млн евро

Евросоюз выделил Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.



"Еврокомиссия оформила с Грузией меморандум о взаимопонимании и выделит ей макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро, чтобы страна покрыла часть финансовых нужд и осуществила экономические реформы", - сообщил Винтерштайн.



По его словам, выделение макрофинасовой помощи предусмотрено соглашением об ассоциации Евросоюза и Грузии.

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