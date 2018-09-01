В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
1 сентября 2018 13:25 233
Гидрометцентр объявил в воскресенье, 2 сентября, "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности в Москве и области. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов.
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