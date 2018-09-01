Видео последствий аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи - ВИДЕО

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с самолетом, выехавшим за пределы ВПП в Сочи. На кадрах видно, что на месте инцидента ведутся работы, передает Day.Az.

Также видно, что некоторые части лайнера оказались сильно повреждены или даже разрушены.

Напомним, что самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся. В результате аварии пострадали 18 человек. Среди пассажиров погибших нет. Прибывший на место ЧП сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа.

На место происшествия уже выехал глава Минтранса Евгений Дитрих, который проводит совещание оперативного штаба.

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