В Афганистане ликвидировали двух командиров талибов

Два высокопоставленных командира радикального движения "Талибан" ликвидированы в результате авиаударов на юго-востоке Афганистана в провинции Забуль. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника полиции провинции Мохаммада Мустафу Майара, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, истребитель коалиции под командованием США совершил налет на укрытия талибов в пригороде города Калат в пятницу, оба командира талибов Муллах Асад и Муллах Сангари были уничтожены, еще несколько человек пострадали.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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