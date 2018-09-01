В Армении около мэрии Эчмиадзина прозвучали выстрелы
1 сентября 2018 16:29 196
В Армении около мэрии Эчмиадзина вчера вечером прозвучали выстрелы, сообщают в субботу армянские СМИ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По данным правоохранительных органов, стрельбе предшествовала перепалка с участием нескольких лиц.
На месте происшествия обнаружено несколько гильз калибра 7,62 мм и резиновые дубинки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления правоохранители заинтересовались жителем Еревана 43-летним Роландом А.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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