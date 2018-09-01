Криштиану Роналду попросил усилить его охрану

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обеспокоен вопросом безопасности, сообщают итальянские СМИ. Он попросил клуб усилить его охрану. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как информирует Corriere di Torino, португальцу не нравится то, что его вилла находится на слишком открытой территории. Он обратился к клубу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Первый из них должен следить за безопасностью его семьи, второй - за его виллой, а третий - следовать за футболистом всюду.