Воры ограбили дом экс-футболиста "МЮ"

Неизвестные ограбили дом футболиста сборной Нидерландов и французского "Лиона" Мемфиса Депая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Грабители проникли в дом голландца во время его игры за клуб в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Предварительно, из дома Депая злоумышленники вынесли ценных вещей на сумму в полтора миллиона евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на AFP. Впрочем, сотрудники правоохранительных служб продолжают оценку ущерба.

Напомним, что Депай стал игроком "Лиона" в 2017 году, перейдя из английского "Манчестер Юнайтед". За французский клуб он провел 40 игр, в которых отметился 20 голами и 14 голевыми передачами.