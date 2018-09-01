Легендарный форвард Тим Кэхилл продолжит карьеру в Индии

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии нападающий Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба "Джамшедпур", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Очень рад стать частью индийской Суперлиги. Для меня это решение стало простым, учитывая профессионализм и амбиции команды. Хочу помочь развитию футбола в Индии и побудить маленьких детей заняться этим видом спорта. С нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде на поле", - заявил Кэхилл.

Отмечается, что 38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировкам с командой.

После чемпионата мира-2018 Кэхилл объявил о завершении международной карьеры. Он сыграл за сборную 107 матчей и забил 50 мячей. Форвард защищал цвета "Эвертона", "Миллуолл", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шэньхуа", "Ханчжоу Гринтаун" и "Мельбурн Сити".