Нападение на вокзале в Амстердаме, нападавший задержан

В Амстердаме задержали парня, который совершил нападение на центральном вокзале города, в результате которого были ранены два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Амстердама Франс Зудерхук, сообщает AFP. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В полиции установили, что нападение совершил 19-летний афганец с видом на жительство в Германии.

"Мы серьезно учитываем то, что существовал террористический мотив", - заявил Зудерхук.

Другой представитель полиции Роб ван дер Веен добавил, что полиция ранила парня после того, как он напал на двоих человек.

"Мужчина в западной стороне тоннеля Центрального вокзала Амстердама ударил ножом двух людей, и непосредственно после этого его ранила полиция", - заявил Роб ван дер Веен.

Он также добавил, что терроризм не был исключен следователями.

"Два человека очень сильно ранены, и их привезли в больницу. Мы рассматриваем все сценарии, также худший сценарий - терроризм", - сказал он.

В полиции сообщили, что ранение не угрожает жизни преступника и он находится в больнице под охраной, его допрашивают о мотивах.