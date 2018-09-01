Внимательная студентка раскрыла «загадку» древнеегипетской мумии

Студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе расшифровала фрагменты текста на осколках саркофага, который попал в коллекцию вуза более ста лет назад, сообщает Phys.org. Мумию изучали на курсе по музейной культуре. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета .

Девушка обнаружила на саркофаге два неизвестных ранее объекта с текстом. Чтобы делать перевод, Ариэла консультировалась с египтологами. Выяснилось, что имя погребенной женщины - Сенчалантос. Одна из надписей переводилась как "Пусть ее имя молодеет с каждым днем". Как отмечает студентка, тексты, сохранившиеся с того времени, - это очень большая редкость. Мумия была найдена во время раскопок в районе современного египетского города Ахмим. "Моя Планета" рассказывала, как секрет древнейших мумий раскрыли с помощью сканирования.