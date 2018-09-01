Гонщик "Феррари" Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии

1 сентября 2018 19:34

Финский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Кими Райкконен стал победителем квалификации Гран-при Италии, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") вышел во второй сегмент квалификации и будет стартовать в гонке с 12-й позиции. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 10-м.

Гонка Гран-при Италии пройдет в воскресенье.

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