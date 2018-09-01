В Москве на городские маршруты запустили электробусы

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу запустил первые в России электробусы на городские маршруты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Церемония, посвященная началу регулярного движения электробусов в столице, прошла у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту №73 "6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южный вестибюль)". Как и при запуске МЦК, в первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным.

"Поздравляю с большим событием. Новый инновационный транспорт появился в Москве - электробус. Процентов на 18 потребляет меньше электроэнергии чем троллейбусы, отличается от него тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на остановках. Очень важно, что в России создается техника мирового уровня, отрабатываются новые технологии, которые только-только начинают внедряться в больших городах", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что внедрение электробусов значительно улучшит экологию города.

"Мы будем постепенно переходить на электрическую тягу, электромобиль, но сегодня надо испытать на первом маршруте первый электробус", - добавил он.

Мэр прокатился в новом городском общественном транспорте и пообщался со студентами технических вузов, которые поделились с главой города своими впечатлениями о развитии транспорта в Москве. В свою очередь Собянин рассказал о преимуществах электротранспорта и новых проектах правительства столицы, в частности, о готовящихся Московских центральных диаметрах (МЦД).

Ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах, которые проходят через 22 столичных района. Электробусы поедут по маршруту автобуса Т25 "Проспект Буденного" - "Метро "Лубянка" - "Политехнический музей", троллейбуса №83 "Уссурийская улица" - "Метро "Преображенская площадь", троллейбуса №42 "Рижский вокзал" - "Метро "Петровский парк", троллейбуса №76 "Холмогорская улица" - "Метро "ВДНХ", троллейбуса №36 "Бескудниковский переулок" - "1-я Останкинская улица".