На берегу Андаманского моря нашли "корабль-призрак"

1 сентября 2018 20:33

У южного побережья Мьянмы сел на мель "корабль-призрак" без экипажа, сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сухогруз под названием Sam Ratulangi PB 1600 водоизмещением 26,5 тысячи тонн и длиной 177 метров сел на мель в нескольких километрах от берега. Обнаружившие судно местные рыбаки поднялись на борт, но не нашли ни членов экипажа, ни груза.

"Непонятно, каким образом столь большое судно очутилось в наших водах. Власти присмотрят за кораблем", - цитирует телеканал заявление местного парламентария Не Уин Янгона.

Судно в последний раз видели в 2009 году у побережья Тайваня, оно плавало под индонезийским флагом. По мнению представителей местных властей, экипаж покинул его недавно. Личности владельцев корабля устанавливаются, отмечает RT.

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