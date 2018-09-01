Игрок сборной Южной Кореи избежал армии, выиграв Азиатские игры

Главная звезда сборной Южной Кореи по футболу, игрок английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выиграл в составе национальной команды Азиатские игры, избежав тем самым службы в вооруженных силах Республики Корея, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что по законам страны Сон Хын Мин, как и любой другой гражданин, обязан в течение 21 месяца отдавать долг своей стране, трудясь в южнокорейской армии. Поблажки не делаются практически никому, даже таким звездам мирового спорта, как полузащитнику "шпор". Если по истечении 28 лет игрок не прошел бы службу, то его бы ждала уголовная ответственность. Однако, футболист усердным трудом заработал себе возможность в армию не идти - за 2 года до окончания срока он вместе со своей сборной победил на Азиатских играх. Победа в международном соревновании является той редкой поправкой в правилах, которая позволяет службой пренебречь.

Важно, что для Сон Хын Мина это был последний шанс, так как следующие Азиатские игры проходили бы в 2022 году, на тот момент футболисту было бы уже 30 лет. Занимательно, что в Англии, в которой выступает кореец, уже идет чемпионат, тем не менее руководство клуба сочло нужным дать шанс азиатскому таланту.

В финальном матче сборная Южной Кореи оказалась сильнее команды Японии со счетом 2:1.