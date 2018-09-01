В Москве любитель селфи упал с моста на теплоход

1 сентября 2018 22:19

Семнадцатилетний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда делал селфи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.

"Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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