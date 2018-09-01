В Амстердаме жертвами нападения стали два туриста из США

Жертвами нападения с ножом на центральном вокзале в Амстердаме в пятницу оказались двое граждан США, сообщили в субботу местные власти и посол США в Нидерландах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне на вокзале в Амстердаме произошло нападение с ножом на прохожих. По информации полиции Амстердама, злоумышленником является 19-летний выходец из Афганистана. Он получил огнестрельное ранение после вмешательства сотрудников правопорядка. Мотивы его действий пока устанавливаются следствием, но, по данным СМИ, могут быть связаны с терроризмом.

"Туристы, пострадавшие вчера при нападении, были из США. Они все еще находятся в больнице. Девятнадцатилетнего подозреваемого, который также госпитализирован, допрашивают через переводчика", - сообщила в субботу пресс-служба амстердамской полиции.

Информацию о гражданстве пострадавших подтвердил и американский посол.

"Мы знаем, что обе жертвы были гражданами США, посещавшими Нидерланды... Мы желаем им скорейшего выздоровления и тесно сотрудничаем с властями Амстердама в оказании помощи им и их семьям", - говорится в сообщении от имени посла США Пита Хукстра, распространенном в субботу диппредставительством.

"Власти стремятся получить полную информацию о том, что именно произошло. Мы будем оказывать соответствующую помощь", - указывается в нем.