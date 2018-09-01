Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Истребители Воздушных сил самообороны Японии сопроводили российские самолеты, сообщается на сайте Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве.

​По информации Объединенного штаба Воздушных сил самообороны Японии, Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг, сделав круг и обогнув архипелаг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, сообщили в ведомстве.

Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, зимой истребители Воздушных сил самообороны выполнили сближение со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС ВКС России, когда те патрулировали акватории Японского и Восточно-Китайского морей.