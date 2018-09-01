В Дагестане в зоне КТО ликвидировали боевика
1 сентября 2018 23:12 212
Боевик ликвидирован в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.
"В ходе боестолкновения около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района был ликвидирован член бандподполья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, режим контртеррористической операции действует в Хасавюртовском районе Дагестана и городе Хасавюрте с весны этого года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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