В Дагестане в зоне КТО ликвидировали боевика

1 сентября 2018 23:12

Боевик ликвидирован в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

"В ходе боестолкновения около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района был ликвидирован член бандподполья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим контртеррористической операции действует в Хасавюртовском районе Дагестана и городе Хасавюрте с весны этого года.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az