В Дагестане в зоне КТО ликвидировали боевика

Боевик ликвидирован в ходе перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

"В ходе боестолкновения около населённого пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района был ликвидирован член бандподполья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим контртеррористической операции действует в Хасавюртовском районе Дагестана и городе Хасавюрте с весны этого года.