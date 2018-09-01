В Италии полька напала с ножом на прохожих

Женщина, находившаяся в состоянии крайнего возбуждения, в субботу вошла в здание коммунального музея североитальянского городка Каннето-суль-Ольо и с ножом набросилась на посетителей, сообщило вечером издание La Gazzetta di Mantova, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Затем женщина вышла на улицу и вновь пыталась ударить ножом прохожих. В результате этого нападения были ранены четыре человека. Позднее 54-летняя итальянка, получившая сильные ножевые ранения, скончалась. Угрозы для жизни остальных пострадавших нет.

На место ЧП спешно прибыли сотрудники местной полиции, которые оцепили всю зону вблизи музея. Вскоре им удалось задержать нападавшую, которая оказалась 58-летней гражданкой Польши. Причины ее неадекватного поведения выясняются. Задержавший женщину полицейский сказал, что, когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".