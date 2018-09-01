Иран объявил о планах наращивать ракетный потенциал

1 сентября 2018 23:36

Иране будет наращивать собственный ракетный потенциал, а также увеличит количество истребителей и субмарин. Об этом заявил замминстра обороны страны Мохаммад Ахади, сообщает Reuters со ссылкой на агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ахади, ракетный потенциал Ирана носит сугубо "оборонительный" характер и не является предметом обсуждения со странами Запада.

"Увеличение количества баллистических и крылатых ракет, а также получение истребителей нового поколения и тяжелых и дальних судов и подводных лодок с различным вооружением являются частью нового плана министерства", - сказал замминистра обороны.

Ахади также добавил, что санкции зарубежных стран не помешали Тегерану развивать вооружение.

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