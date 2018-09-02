Опубликованы планы США по уничтожению СССР

США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, при этом американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.

При этом США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года - гибель около 70 миллионов граждан СССР.

При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.

Single Integrated Operational Plan, или SIOP - это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженным Силами США.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.

Главным приоритетом рассекреченного документа были названы военно-воздушные силы, а главной целью - уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.