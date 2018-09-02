Роналду в «Ювентусе» демонстрирует худшие показатели по Европе

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду демонстрирует худшие показатели в Европе, не забив ни одного мяча при 23 нанесенных ударах, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как подсчитал Goal, все 23 удара, нанесенные португальцем в первых трех встречах чемпионата Италии, не привели к голу. На втором месте в Европе по этому показателю находится полузащитник "Нанта" Валентен Ронжье, который не забил ни одного мяча, нанеся 15 ударов. Следом располагаются нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке (13), форвард "Монпелье" Энди Делор (12) и полузащитник "Лиона" Набиль Фекир (11).

33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.