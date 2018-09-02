Пассажир загоревшегося в Сочи самолета раскрыл подробности посадки
2 сентября 2018 07:32 443
Пассажир самолета Boeing 747, который совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи, Ринат Якубов рассказал подробности посадки воздушного судна. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, пилот несколько раз пытался зайти на посадку.
Он также добавил, что вначале пассажирам показалось, что посадка прошла успешно.
Якубов подчеркнул, что самолет накренился, как только зазвучали аплодисменты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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