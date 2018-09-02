В США женщина сняла на видео, как медведь пришел отдохнуть в ее гамаке - ВИДЕО
2 сентября 2018 08:37 246
Жительница Северной Каролины опубликовало видео с медведем, который пришел к ней на задний двор и прилег отдохнуть в гамаке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Автор видео утверждает, что уже не в первый раз видит это животное, который регулярно приходит покачаться в гамаке.
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