В США женщина сняла на видео, как медведь пришел отдохнуть в ее гамаке - ВИДЕО

2 сентября 2018 08:37

Жительница Северной Каролины опубликовало видео с медведем, который пришел к ней на задний двор и прилег отдохнуть в гамаке,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автор видео утверждает, что уже не в первый раз видит это животное, который регулярно приходит покачаться в гамаке.

Нажмите на видео для просмотра:

В США женщина сняла на видео, как медведь пришел отдохнуть в ее гамаке

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az