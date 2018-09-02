Драка со стрельбой в московском автосервисе - ВИДЕО

В одном из московских автосервисов произошел конфликт со стрельбой. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал "РЕН ТВ", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как группа мужчин о чем-то спорит в помещении техцентра. Начинается драка, и в какой-то момент один из них достает нож. В ответ на это несколько участников конфликта нацеливают на него пистолеты и открывают огонь.

В результате стрельбы пострадал один человек, решается вопрос о его госпитализации.

"На территории организации по адресу: улица Академика Анохина, дом 38, мужчина во время ссоры произвел несколько выстрелов в своего оппонента из травматического пистолета и скрылся на автомобиле. В настоящий момент преступник разыскивается, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа", - сообщили агентству "Москва" в ГУ МВД по столице.

По информации правоохранителей, злоумышленник скрылся на автомобиле Infinity. В городе введен план "Перехват".

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