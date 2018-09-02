Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов

2 сентября 2018 08:01

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар необычно отпраздновал забитый мяч в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Нима", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болельщики "Нима" на трибуне за воротам вывесили баннер с надписью о том, что бразилец является "плаксой", намекая на симуляции игрока. В ответ на это форвард забил мяч и побежал праздновать к адресованному ему полотну, претворившись плачущим.

Фанаты освистали бразильца за эту выходку.

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