США решили не выделять Пакистану $300 млн помощи

2 сентября 2018 08:21

Соединенные Штаты окончательно решили не выделить финансовую помощь Пакистану в размере $300 млн. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Коун Фолкнер, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве объяснили это тем, что власти Пакистана не смогли предпринять решительных действий против боевиков.

"Вследствие отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку Южно-азиатской стратегии оставшиеся $300 млн [финансовой помощи] были перенаправлены [на другие цели]", - сказал Фолкнер.

Он уточнил, что средства пойдут на "другие неотложные приоритетные задачи".

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