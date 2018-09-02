США решили не выделять Пакистану $300 млн помощи

Соединенные Штаты окончательно решили не выделить финансовую помощь Пакистану в размере $300 млн. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Коун Фолкнер, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве объяснили это тем, что власти Пакистана не смогли предпринять решительных действий против боевиков.

"Вследствие отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку Южно-азиатской стратегии оставшиеся $300 млн [финансовой помощи] были перенаправлены [на другие цели]", - сказал Фолкнер.

Он уточнил, что средства пойдут на "другие неотложные приоритетные задачи".