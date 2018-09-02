США решили не выделять Пакистану $300 млн помощи
2 сентября 2018 08:21 183
Соединенные Штаты окончательно решили не выделить финансовую помощь Пакистану в размере $300 млн. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Коун Фолкнер, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве объяснили это тем, что власти Пакистана не смогли предпринять решительных действий против боевиков.
"Вследствие отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку Южно-азиатской стратегии оставшиеся $300 млн [финансовой помощи] были перенаправлены [на другие цели]", - сказал Фолкнер.
Он уточнил, что средства пойдут на "другие неотложные приоритетные задачи".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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