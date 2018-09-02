В Египте в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
2 сентября 2018 08:18 141
В Египте в результате ДТП с участием автобуса пострадали 25 человек. Об этом сообщает "Аль-Масри аль-Йоум", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, авария произошла на трассе Рас Гариб - Заафарана в провинции Красное море.
Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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