В Египте в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

2 сентября 2018 08:18

В Египте в результате ДТП с участием автобуса пострадали 25 человек. Об этом сообщает "Аль-Масри аль-Йоум", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, авария произошла на трассе Рас Гариб - Заафарана в провинции Красное море.

Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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