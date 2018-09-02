В США телеведущая проломила голову ревнивой коллеге
Челси Амбриц, ведущую прогноза погоды на телеканале WSAZ, город Хантингтон (американский штат Западная Вирджиния), обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс, сообщает издание Charleston Gazette-Mail. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как следует из жалобы Бивенс, поданной в окружной суд, в результате драки она получила перелом костей черепа и разрыв барабанной перепонки.
Причина конфликта в жалобе не указывается. В то же время портал FTVLive, ссылаясь на полицию города, сообщает, что причиной конфликта стала ревность. Как следует из показаний полицейского, опрашивавшего Бивенс, та приревновала коллегу к своему мужу Дональду, после чего между женщинами завязалась драка.
Если Амбриц признают виновной, то ей грозит до одного года тюремного заключения, а также штраф в размере до 500 долларов.
Телеканал WSAZ произошедшее не комментирует.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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