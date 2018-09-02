Боец ММA ударом колена отправил соперника к хирургу - ВИДЕО
2 сентября 2018 09:39 253
Боец смешанных единоборств (MMA) Лерой Джонсон получил серьезную травму в поединке с Мохаммедом Де Ризом на турнире PFL 7, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В первом раунде Де Риз вошел в клинч с соперником, нанеся Джонсону сильнейшие удары коленом в голову. После этого Джонсон в бессознательном состоянии упал на ринг, где провел в таком состоянии семь минут. Спортсмен был экстренно госпитализирован в больницу, где ему была проведена срочная операция из-за смещенных позвонков.
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