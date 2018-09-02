В Москве началось прощание с Иосифом Кобзоном - ФОТО

Коллеги, близкие и поклонники творчества прощаются с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном в московском Концертном зале имени Чайковского, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Коллеги и близкие несут цветы, чтобы почтить память исполнителя, выражают соболезнования вдове и детям Кобзона. В зале, который постепенно наполняется людьми, играет печальная музыка, на сцене выставлены многочисленные венки.

Среди первых, кто пришел проститься с выдающимся исполнителем, оказались Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.