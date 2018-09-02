В Израиле два человека погибло от лихорадки

Два человека скончались от лихорадки Западного Нила в Израиле, всего с начала 2018 года зафиксировано 68 случаев заболевания, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По информации Министерства здравоохранения Израиля от 23 августа, в стране зарегистрировано 68 случаев заболевания ЛЗН, из которых в 14 случаев наблюдалось тяжелое течение и осложнения, а 2 человека умерли", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, большинство случаев заболевания лихорадкой зарегистрировано в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии. У 80% инфицированных вирусом людей не проявилось каких-либо симптомов.

Согласно информации, немногочисленные случаи лихорадки, зафиксированные в Англии, являются следствием укусов комаров за пределами страны. "По заключению экспертов ВОЗ, в 2018 году из-за необычно высокой температуры и сильных дождей вспышка заболевания началась раньше, чем обычно, а популяция комаров значительно возросла", - отмечается в сообщении.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами, и KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.

Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.