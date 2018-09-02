Крушение военного вертолета в Афганистане, есть жертвы и пострадавшие
2 сентября 2018 10:15 166
По меньшей мере два человека погибли и трое пострадали в результате крушения военного вертолета на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны, сообщает агентство Пажвак. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как уточняет агентство Khaama Press, крушение произошло в 7.30 (6.00 мск) по местному времени на территории лагеря "Шахин". По словам представителя 209-го корпуса "Шахин" Мохаммада Ханифы Резайе, вертолет принадлежал иностранной компании и направлялся в провинцию Фарьяб, но упал и загорелся.
По заявлениям чиновников, причиной крушения стали технические неполадки.
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