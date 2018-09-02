Эрдоган не намерен просить разрешения на покупку С-400
2 сентября 2018 10:35 216
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не собирается просить у кого-либо разрешения на покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Турецкий лидер подчеркнул, что страна в экономике стремится к независимости, особенно в сфере оборонной промышленности.
"Мы заключили с Россией соглашение по С-400. Некоторых это беспокоит. Извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения", - сказал Эрдоган.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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