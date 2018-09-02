Стрельба в американском ночном клубе, есть погибшая и раненые

2 сентября 2018 10:40

В американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. На месте работают правоохранители.

В результате стрельбы 28-летняя женщина получила пулевое ранение в голову и скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили еще семеро человек: их с ранениям различным степенями тяжести госпитализировали в больницу. Возраст пострадавших - от 19 до 53 лет.

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